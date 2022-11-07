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НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине

Фото: НБУ ожидает новую миссию МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Еще одна миссия Международного валютного фонда будет работать в Вене с 11 по 17 ноября. Она решит вопрос о мониторинговой программе для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национального банка Андрея Пышного во время брифинга, транслировавшегося на Youtube.

Как отметил Пышный, первая миссия работала в Вене с 17 по 20 октября 2022 года.

"В Вене прошли очень предметные, не буду говорить, что простые, но вполне конструктивные дискуссии", - сказал он.

Глава НБУ сообщил, что обсуждался широкий круг вопросов ситуации в Украине.

"Окончательные договоренности будут сформулированы уже по результатам второй миссии, которая начнет свою работу 11 ноября. Мы планируем, что она продлится до 17 ноября", - сказал он.

Пышный сообщил, что дискуссии должны "наработать контур мониторинговой программы, которая ляжет в основу плана действий НБУ на ближайшие годы". Кроме того, она должна стать основой программы расширенного финансирования для Украины.

Напомним, Международный валютный фонд и Украина планируют обсуждение запуска Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда (Program Monitoring with Board Involvement – PMB). Ожидается, что программа заработает в декабре.

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