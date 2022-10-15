НБУ анонсував початок роботи місії МВФ в Україні

"Приділили увагу порядку денному спільної роботи у Відні, що відбудеться вже наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, також обговорили "макроекономічні тенденції, ситуацію на внутрішніх фінансових ринках, трансмісію зміни облікової ставки в дохідності ринкових інструментів та розвиток боргових залучень уряду на внутрішньому ринку".

Від Національного банку участь у Щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку беруть заступники голови Сергій Ніколайчук і Юрій Гелетій та начальник Управління європейської інтеграції та міжнародних програм Володимир Кучин.