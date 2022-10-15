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НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ в Украине

Фото: представители НБУ встретились с членами миссии МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Вашингтоне продолжается подготовительная работа с представителями миссии МВФ. Делегация Национального банка встретилась членами миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Уделили внимание повестке дня совместной работы в Вене, которая состоится уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также обсудили "макроэкономические тенденции, ситуацию на внутренних финансовых рынках, трансмиссию изменения учетной ставки в доходности рыночных инструментов и развитие долговых привлечений правительства на внутреннем рынке".

От Национального банка в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка принимают заместители главы Сергей Николайчук и Юрий Гелетий и начальник Управления европейской интеграции и международных программ Владимир Кучин.

Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что в приоритете для правительства и Национального банка в перспективе месяца - это работа с МВФ и открытие новой обширной программы для Украины. Заявил, что это может быть, это может быть либо EFF (Extended Fund Facility), либо стенд-бай. То есть классическая расширенная программа, которая будет направлена на преодоление разрывов платежного баланса и проведение структурных реформ.

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