НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ в Украине

"Уделили внимание повестке дня совместной работы в Вене, которая состоится уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также обсудили "макроэкономические тенденции, ситуацию на внутренних финансовых рынках, трансмиссию изменения учетной ставки в доходности рыночных инструментов и развитие долговых привлечений правительства на внутреннем рынке".

От Национального банка в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка принимают заместители главы Сергей Николайчук и Юрий Гелетий и начальник Управления европейской интеграции и международных программ Владимир Кучин.