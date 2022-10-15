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НБУ анонсував початок роботи місії МВФ в Україні

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Україна, Субота 15 жовтня 2022 14:19
НБУ анонсував початок роботи місії МВФ в Україні Фото: представники НБУ зустрілися з членами місії МВФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Вашингтоні продовжується підготовча робота з представниками місії МВФ. Делегація Національного банку зустрілася членами місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Приділили увагу порядку денному спільної роботи у Відні, що відбудеться вже наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, також обговорили "макроекономічні тенденції, ситуацію на внутрішніх фінансових ринках, трансмісію зміни облікової ставки в дохідності ринкових інструментів та розвиток боргових залучень уряду на внутрішньому ринку".

Від Національного банку участь у Щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку беруть заступники голови Сергій Ніколайчук і Юрій Гелетій та начальник Управління європейської інтеграції та міжнародних програм Володимир Кучин.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що у пріоритеті для уряду та Національного банку в перспективі місяця - це робота з МВФ і відкриття нової великої програми для України. Заявив, що це може бути це може бути або EFF (Extended Fund Facility), або стенд-бай. Тобто, класична розширена програма, яка спрямовуватиметься на подолання розривів платіжного балансу та проведення структурних реформ.

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