ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 15 октября 2022 14:19
НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ в Украине Фото: представители НБУ встретились с членами миссии МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Вашингтоне продолжается подготовительная работа с представителями миссии МВФ. Делегация Национального банка встретилась членами миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Уделили внимание повестке дня совместной работы в Вене, которая состоится уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также обсудили "макроэкономические тенденции, ситуацию на внутренних финансовых рынках, трансмиссию изменения учетной ставки в доходности рыночных инструментов и развитие долговых привлечений правительства на внутреннем рынке".

От Национального банка в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка принимают заместители главы Сергей Николайчук и Юрий Гелетий и начальник Управления европейской интеграции и международных программ Владимир Кучин.

Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что в приоритете для правительства и Национального банка в перспективе месяца - это работа с МВФ и открытие новой обширной программы для Украины. Заявил, что это может быть, это может быть либо EFF (Extended Fund Facility), либо стенд-бай. То есть классическая расширенная программа, которая будет направлена на преодоление разрывов платежного баланса и проведение структурных реформ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины МВФ
NEWS
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась