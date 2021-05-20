НБУ анонсировал введение электронной гривны

Национальный банк Украины (НБУ) планирует начать внедрение электронной гривны . Соответствующий пункт содержится в новой стратегии НБУ до 2025 года.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время презентации стратегии, которая транслировалась на канале НБУ в Youtube .

По его словам, НБУ в период до 2025 года повысит свою операционную эффективность и начнет цифровую трансформацию.

Напомним, в 2016 году НБУ начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Отметим, Национальный банк Украины продолжает изучать возможность выпуска собственной валюты цифровой е-гривны. Центробанк исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривну.