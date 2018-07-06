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НБУ на 9 июля укрепилил курс гривны до 26,32 грн/доллар

НовостиФинансы    06.07.2018 - 18:19
Фото: НБУ укрепил курс гривни
Фото: НБУ укрепил курс гривни

Евро подешевел до 30,86 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2631,5950 гривны за 100 долларов (-11,3830);

3085,2820 гривны за 100 евро (-9,3809);

4,1691 гривны за 10 рублей (-0,0086).

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июля 2018 года понизился на 8 копеек до 26,37 грн/долл, курс покупки понизился на 8 копеек до 26,35 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 5 копеек - до 30,85 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже  понизился на 8 копеек до 26,35 гривен, в покупке курс доллара понизился на 5 копеек до 26,13 гривен за доллар. По сравнению с данными 5 июля, курс евро в продаже не изменился и сохранился на уровне 30,98 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке 6 июля понизился до 26,33 гривен/доллар Курс доллара на межбанке на 12:50 понизился до 26,33 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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