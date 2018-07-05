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НБУ на 6 июля укрепилил курс гривны до 26,43 грн/доллар

НовостиФинансы    05.07.2018 - 18:59
Фото: НБУ укрепил курс гривны
Фото: НБУ укрепил курс гривны

Евро подорожал до 30,95 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2642,9780 гривны за 100 долларов (-0,8203);

3094,6629 гривны за 100 евро (+16,7529);

4,1779 гривны за 10 рублей (-0,0036).

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июля 2018 года понизился на 8 копеек до 26,37 грн/долл, курс покупки понизился на 8 копеек до 26,35 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 5 копеек - до 30,85 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже  повысился на 11 копеек до 26,43 гривен, в покупке курс доллара повысился на 8 копеек до 26,18 гривен за доллар. По сравнению с данными 4 июля, курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,98 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке 5 июля понизился до 26,37 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,43 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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