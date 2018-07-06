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НБУ на 9 липня укрепилил курс гривні до 26,32 грн/долар

НовиниФінанси    06.07.2018 - 18:19
Фото: НБУ зміцнив курс гривні
Фото: НБУ зміцнив курс гривні

Євро подешевшав до 30,86 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,43 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2631,5950 гривні за 100 доларів (-11,3830);

3085,2820 гривні за 100 євро (-9,3809);

4,1691 гривні за 10 рублів (-0,0086).

Курс долара на міжбанку в продажу 5 липня 2018 року знизився на 8 копійок до 26,37 грн/дол, курс купівлі знизився на 8 копійок до 26,35 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 5 копійок - до 30,85 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 липня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу знизився на 8 копійок до 26,35 гривень, у купівлі курс долара знизився на 5 копійок до 26,13 гривень за долар. Порівняно з даними 5 липня, курс євро в продажу не змінився і зберігся на рівні 30,98 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 6 липня знизився до 26,33 гривень/долар Курс долара на міжбанку о 12:50 знизився до 26,33 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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