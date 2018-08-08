НБУ на 9 августа усилил курс гривны до 31,25 грн/евро

Евро подешевел на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 8 августа, снизил курс евро к гривне - до 31,25 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на таком уровне:

3 124,5944 гривны за 100 евро (-10,3883).

Курс евро на 8 августа составляет 3 134, 9827 гривны за 100 евро. При этом курс евро в продаже на межбанке 8 августа несущественно подешевел - менее как на 1 копейку, поэтому остался на уровне 31,37 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 августа 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 13 копеек - до 27,19 гривен за доллар, курс покупки доллара снизился на 8 копеек - до 26,92 гривен за доллар. По сравнению с данными 7 августа, курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 31,69 гривни за доллар.

Напомним, НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривни к доллару США на два часа раньше - в 16:00, а в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и другим иностранным валютам и банковских металлов. Нацбанк публикует официальный курс гривны на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.