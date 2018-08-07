НБУ на 7 серпня послабив курс гривні до 31,32 грн/євро

Євро подорожчав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 8 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 7 серпня, підвищив курс євро до гривні - до 31,35 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на такому рівні:

3 134, 9827 гривні за 100 євро (+3,1677).

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс євро на 7 серпня становить 3131,8150 гривні за 100 євро. При цьому курс євро у продажу на міжбанку 7 серпня 2018 року подорожчав на 9 копійок - до 31,30 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 серпня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу у порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 12 копійок - до 27,32 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 7 копійок - до 27,03 гривень за долар. Порівняно з даними 6 серпня курс євро на продажу знизився на 15 копійок - до 31,73 гривень за долар.

Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на дві години раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.