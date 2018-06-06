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НБУ на 7 июня ослабил курс гривны до 26,16 грн/доллар

НовостиФинансы    06.06.2018 - 18:04
Фото: Национальный банк Украины (УНИАН)
Фото: Национальный банк Украины (УНИАН)

Евро подорожал до 30,78 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,16 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2616,2366 гривны за 100 долларов (+0,6156);

3078,0024 гривны за 100 евро (+24,2649);

4,2193 гривны за 10 рублей (-0,0007).

Курс доллара на межбанке в продаже 6 июня 2018 года не изменился и сохранился на уровне 26,165 грн/долл, курс покупки повысился на 0,5 копейки до 26,155 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 32 копейки - до 30,86 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июня 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже повысился на 2 копейки до 26,15 гривен, в покупке курс доллара повысился на 3 копейки до 25,94 гривен за доллар. По сравнению с данными 5 июня, курс евро в продаже повысился на 2 копейки - до 30,78 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке 6 июня сохранился на уровне 26,165 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,15 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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