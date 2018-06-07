НБУ на 8 червня послабив курс гривні до 26,17 грн/долар

Євро подорожчав до 30,97 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,17 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2617,1679 гривні за 100 доларів (+0,9313);

3097,6799 гривні за 100 євро (+19,6775);

4,2340 гривні за 10 рублів (+0,0147).

Курс долара на міжбанку в продаж 7 червня 2018 року не змінився і зберігся на рівні 26,165 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,145 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 5 копійок - до 30,90 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 2 копійки до 26,17 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 25,95 гривень за долар. Порівняно з даними 6 червня, курс євро у продажу підвищився на 20 копійок - до 30,98 гривень за євро.