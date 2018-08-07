НБУ на 8 августа усилил курс гривны до 27,07 грн/доллар

Доллар подешевел на 29 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 августа, усилил курс гривны до 27,02 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на таком уровне:

2702,1054 гривны за 100 долларов (-29,0672).

Скриншот (bank.gov.ru)

Курс доллара на межбанке 7 августа 2018 года в продаже по состоянию на 13:15 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек - до 27,02 грн/долл, курс покупки понизился на 9 копеек - до 27,00 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки - до 31,31 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 августа 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 12 копеек - до 27,32 гривен за доллар, курс покупки доллара снизился на 7 копеек - до 27,03 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 августа курс евро в продаже снизился на 15 копеек - до 31,73 гривен за доллар.

Справочное значение курса доллара по состоянию на 12:00 снизился до 27,02 гривен за доллар. Это на 11 копеек выше справочного курса, установленного 6 августа (27,0883 гривен за доллар).

НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривни к доллару США на два часа раньше - в 16:00. А в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и другим иностранным валютам и банковских металлов. Нацбанк публикует официальный курс гривны на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.