НБУ 7 сентября повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 сентября установлен на таком уровне: 27,7325 гривен за 1 доллар (+0,0417 грн). При этом курс доллара на 4 сентября составляет 27,6908 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,77 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,87 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 сентября справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, повысив его по сравнению с 3 сентября (27,70 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 сентября 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 32,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,56 (27,53 - 3 сентября), продажи - 27,79 (27,76 - 3 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,40 (32,32 - 3 сентября), продажи - 32,86 (32,81 - 3 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,45 - 3 сентября), продажи 3,79 (3,81 - 3 сентября) грн за 10 рублей.