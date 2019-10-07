НБУ на 7 октября снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 2461,1821 гривен за 100 долларов (-26,5301 гривен).

При этом курс доллара на 4 октября составляет 2487,7122 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,66 гривен за доллар, курс в покупке до 24,63 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,61 грн/доллар, снизив его по сравнению с 3 октября (24,90).

В то же время в обменных пунктах Украины 4 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 60 копеек до 24,95 гривен за доллар, курс евро снизился на 46 копеек до 27,41 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,55 (24,94 - 3 октября), продажи - 24,95 (25,55 - 3 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,80 (27,12 - 3 октября), продажи - 27,41 (27,97 - 3 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 3 октября), продажи 3,86 (3,92 - 3 октября) грн за 10 рублей.