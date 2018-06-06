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НБУ на 7 червня послабив курс гривні до 26,16 грн/долар

НовиниФінанси    06.06.2018 - 18:04
Фото: Національний банк України (УНІАН)
Фото: Національний банк України (УНІАН)

Євро подорожчав до 30,78 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,16 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2616,2366 гривні за 100 доларів (+0,6156);

3078,0024 гривні за 100 євро (+24,2649);

4,2193 гривні за 10 рублів (-0,0007).

Курс долара на міжбанку у продаж 6 червня 2018 року не змінився і зберігся на рівні 26,165 грн/дол, курс купівлі підвищився на 0,5 копійки до 26,155 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 32 копійки - до 30,86 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 червня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу підвищився на 2 копійки до 26,15 гривень, курс купівлі долара підвищився на 3 копійки до 25,94 гривень за долар. Порівняно з даними 5 червня, курс євро у продажу підвищився на 2 копійки - до 30,78 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 6 червня зберігся на рівні 26,165 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,15 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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