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НБУ на 6 июня ослабил курс гривны до 26,15 грн/доллар

НовостиФинансы    05.06.2018 - 17:47
Фото: НБУ ослабил курс гривны
Фото: НБУ ослабил курс гривны

Евро подешевел до 30,53 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,15 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2615,6210 гривны за 100 долларов (+2,3335);

3053,7375 гривны за 100 евро (-13,4780);

4,2200 гривны за 10 рублей (+0,0022).

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июня 2018 года повысился на 0,5 копейки до 26,165 грн/долл, курс покупки повысился на 1 копейку до 26,15 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 13 копеек - до 30,52 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку до 26,13 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 25,91 гривен за доллар. По сравнению с данными 4 июня, курс евро в продаже повысился на 6 копеек - до 30,76 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке 5 июня повысился до 26,165 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,13 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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