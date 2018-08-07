НБУ на 7 августа ослабил курс гривны до 31,32 грн/евро

Евро подорожал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 августа, повысил курс евро к гривне - до 31,35 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на таком уровне:

3 134, 9827 гривны за 100 евро (+3,1677).

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс евро на 7 августа составляет 3131,8150 гривны за 100 евро. При этом курс евро в продаже на межбанке 7 августа 2018 года подорожал на 9 копеек - до 31,30 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 августа 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 12 копеек - до 27,32 гривен за доллар, курс покупки доллара снизился на 7 копеек - до 27,03 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 августа курс евро в продаже снизился на 15 копеек - до 31,73 гривен за доллар.

Напомним, НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривни к доллару США на два часа раньше - в 16:00, а в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и другим иностранным валютам и банковских металлов. Нацбанк публикует официальный курс гривны на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.