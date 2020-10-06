НБУ на 6 октября повысил курс доллара до максимума за два года

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 октября установлен на таком уровне: 28,4009 гривен за 1 доллар (+0,0601 грн). При этом курс доллара на 5 октября составляет 28,3408 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,41 гривен за доллар, курс в покупке до 28,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,30 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 октября справочный курс на уровне 28,40 грн/доллар, повысив его по сравнению с 2 октября (28,34 грн/доллар).

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 гривны за доллар.