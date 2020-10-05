Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28,40

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,41 гривен за доллар, курс в покупке до 28,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,30 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3900 - 28,4100 грн/доллар, евро 33,2815 - 33,3022 грн/евро, российский рубль 0,3644 - 0,3648 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,3900 28,4100 EUR/UAH 33,2815 33,3022 RUB/UAH 0,3644 0,3648

Отметим, 2 октября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,3600 - 28,3750 грн/доллар, евро 33,2209 - 33,2384 грн/евро, российский рубль 0,3617 - 0,3620 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,34 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два года. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 гривны за доллар.