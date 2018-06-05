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НБУ на 6 червня послабив курс гривні до 26,15 грн/долар

НовиниФінанси    05.06.2018 - 17:47
Фото: НБУ послабив курс гривні
Фото: НБУ послабив курс гривні

Євро подешевшав до 30,53 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 6 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,15 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2615,6210 гривні за 100 доларів (+2,3335);

3053,7375 гривні за 100 євро (-13,4780);

4,2200 гривні за 10 рублів (+0,0022).

Курс долара на міжбанку в продажу 5 червня 2018 року підвищився на 0,5 копійки до 26,165 грн/дол, курс купівлі підвищився на 1 копійку до 26,15 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок - до 30,52 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 1 копійку до 26,13 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки до 25,91 гривень за долар. Порівняно з даними 4 червня, курс євро у продажу підвищився на 6 копійок - до 30,76 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 5 червня підвищився до 26,165 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,13 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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