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НБУ на 5 июня ослабил курс гривны до 26,13 грн/доллар

НовостиФинансы    04.06.2018 - 18:08
Фото: НБУ ослабил курс гривны
Фото: НБУ ослабил курс гривны

Евро подорожал до 30,67 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,13 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2613,2875 гривны за 100 долларов (+1,8931);

3067,2155 гривны за 100 евро (+19,9794);

4,2198 гривны за 10 рублей (+0,0218).

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июня 2018 года повысился на 2 копейки до 26,16 грн/долл, курс покупки повысился на 2 копейки до 26,12 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 13 копеек - до 30,65 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара сохранился на уровне 25,89 гривен за доллар. По сравнению с данными 1 июня, курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,70 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке 4 июня повысился до 26,16 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,12 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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