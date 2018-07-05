НБУ на 6 липня укрепилил курс гривні до 26,43 грн/долар

Євро подорожчав до 30,95 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,43 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2642,9780 гривні за 100 доларів (-0,8203);

3094,6629 гривні за 100 євро (+16,7529);

4,1779 гривні за 10 рублів (-0,0036).

Курс долара на міжбанку в продажу 5 липня 2018 року знизився на 8 копійок до 26,37 грн/дол, курс купівлі знизився на 8 копійок до 26,35 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 5 копійок - до 30,85 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 липня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 11 копійок до 26,43 гривень, курс купівлі долара підвищився на 8 копійок до 26,18 гривень за долар. Порівняно з даними 4 липня, курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,98 гривень за євро.