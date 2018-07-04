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НБУ на 5 июля ослабил курс гривны до 26,44 грн/доллар

НовостиФинансы    04.07.2018 - 17:55
Фото: НБУ ослабил курс гривны
Фото: НБУ ослабил курс гривны

Евро подорожал до 30,77 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,44 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2643,7983 гривны за 100 долларов (+13,8724);

3077,9100 гривны за 100 евро (+10,1014);

4,1815 гривны за 10 рублей (+0,0215).

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июля 2018 года повысился на 11 копеек до 26,45 грн/долл, курс покупки повысился на 12 копеек до 26,43 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,80 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже  повысился на 1 копейку до 26,32 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 26,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 3 июля, курс евро в продаже повысился на 10 копеек - до 30,87 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке 4 июля повысился до 26,45 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,32 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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