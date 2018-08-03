НБУ на 6 августа ослабил курс гривны до 31,4 грн/евро

Евро подорожал на 1,5 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем уменьшил курс евро к гривне - до 31,38 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на таком уровне:

3139,5022 гривны за 100 евро (+1,5336).

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс евро на 3 августа составляет 3137,9686 за 100 евро. При этом курс евро на межбанке в продаже 3 августа 2018 года понизился на 3 копейки - до 31,39 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 августа 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 14 копеек - до 27,29 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 27,00 гривен за доллар. По сравнению с данными 2 августа курс евро в продаже вырос на 3 копейки - до 31,80 гривен за доллар.

Напомним, НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривны к доллару США публикуется на 2:00 раньше - в 16:00, а в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и к другим иностранным валютам и банковским металлам. Нацбанк публикует официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.