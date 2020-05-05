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НБУ на 5 травня підвищив офіційний курс долара

Новини » Економіка     05.05.2020 - 07:45
НБУ на 5 травня підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар, як і раніше, коштує дешевше 27 гривень

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 травня встановлено на такому рівні: 26,9749 гривень за 1 долар (+0,0157 грн). При цьому курс долара на 4 травня становить 26,9592 гривень за 1 долар.

НБУ на 5 травня підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 4 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 26,9750 гривень за долар, курс купівлі до 26,9450 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 29,48 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 травня довідковий курс на рівні 26,98 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 30 квітня (26,97 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 4 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 27,18 гривень за долар, курс євро виріс на 9 копійок до 29,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,89 (26,93 - 30 квітня), продажу - 27,18 (27,19 - 30 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,06 (29,03 - 30 квітня), продажу - 29,54 (29,45 - 30 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,20 (3,21 - 30 квітня), продажу 3,69 (3,68 - 30 квітня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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