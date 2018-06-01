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НБУ на 4 июня укрепил курс гривны до 26,11 грн/доллар

НовостиФинансы    01.06.2018 - 17:40
Фото: НБУ укрепил курс гривны (фото из открытых источников)
Фото: НБУ укрепил курс гривны (фото из открытых источников)

Евро подешевел до 30,47 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,11 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2611,3944 гривны за 100 долларов (-0,8366);

3047,2361 гривны за 100 евро (-8,8129);

4,1980 гривны за 10 рублей (-0,0140).

Курс доллара на межбанке в продаже 1 июня 2018 года повысился на 1 копейку до 26,14 грн/долл, курс покупки повысился на 1 копейку до 26,12 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 8 копеек - до 30,52 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 июня 2018 года, в 11:05 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку до 25,89 гривен за доллар. По сравнению с данными 31 мая, курс евро в продаже повысился на 4 копейки - до 30,69 гривен за евро.

Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,12 гривны/доллар НБУ на 1 июня укрепил курс гривны до 26,12 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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