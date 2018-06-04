НБУ на 5 червня послабив курс гривні до 26,13 грн/долар

Євро подорожчав до 30,67 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,13 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2613,2875 гривні за 100 доларів (+1,8931);

3067,2155 гривні за 100 євро (+19,9794);

4,2198 гривні за 10 рублів (+0,0218).

Курс долара на міжбанку в продаж 4 червня 2018 року підвищився на 2 копійки до 26,16 грн/дол, курс купівлі підвищився на 2 копійки до 26,12 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 13 копійок - до 30,65 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара зберігся на рівні 25,89 гривень за долар. Порівняно з даними на 1 червня, курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,70 гривень за євро.