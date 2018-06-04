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НБУ на 5 червня послабив курс гривні до 26,13 грн/долар

НовиниФінанси    04.06.2018 - 18:08
Фото: НБУ послабив курс гривні
Фото: НБУ послабив курс гривні

Євро подорожчав до 30,67 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,13 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2613,2875 гривні за 100 доларів (+1,8931);

3067,2155 гривні за 100 євро (+19,9794);

4,2198 гривні за 10 рублів (+0,0218).

Курс долара на міжбанку в продаж 4 червня 2018 року підвищився на 2 копійки до 26,16 грн/дол, курс купівлі підвищився на 2 копійки до 26,12 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 13 копійок - до 30,65 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара зберігся на рівні 25,89 гривень за долар. Порівняно з даними на 1 червня, курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,70 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 4 червня підвищився до 26,16 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні 26,12 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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