НБУ на 5 липня послабив курс гривні до 26,44 грн/долар

Євро подорожчав до 30,77 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,44 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2643,7983 гривні за 100 доларів (+13,8724);

3077,9100 гривні за 100 євро (+10,1014);

4,1815 гривні за 10 рублів (+0,0215).

Курс долара на міжбанку в продажу 4 липня 2018 року підвищився на 11 копійок до 26,45 грн/дол, курс купівлі підвищився на 12 копійок до 26,43 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,80 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 липня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 1 копійку до 26,32 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки до 26,10 гривень за долар. Порівняно з даними 3 липня, курс євро на продажу зріс на 10 копійок - до 30,87 гривень за євро.