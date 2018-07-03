НБУ на 4 июля ослабил курс гривны до 26,29 грн/доллар

Евро подорожал до 30,67 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,29 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2629,9259 гривны за 100 долларов (+6,6567);

3067,8086 гривны за 100 евро (+14,5856);

4,1600 гривны за 10 рублей (+0,0053).

Курс доллара на межбанке в продаже 3 июля 2018 года повысился на 0,5 копейки до 26,34 грн/долл, курс покупки повысился на 3,5 копейки до 26,31 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 13 копеек - до 30,69 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 июля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 2 копейки до 26,31 гривен, в покупке курс доллара повысился на 3 копейки до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 2 июля, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,77 гривен за евро.