Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

НБУ на 4 червня зміцнив курс гривні до 26,11 грн/долар

НовиниФінанси    01.06.2018 - 17:40
Фото: НБУ зміцнив курс гривні (фото з відкритих джерел)
Фото: НБУ зміцнив курс гривні (фото з відкритих джерел)

Євро подешевшав до 30,47 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,11 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2611,3944 гривні за 100 доларів (-0,8366);

3047,2361 гривні за 100 євро (-8,8129);

4,1980 гривні за 10 рублів (-0,0140).

Курс долара на міжбанку в продаж 1 червня 2018 року підвищився на 1 копійку до 26,14 грн/дол, курс купівлі підвищився на 1 копійку до 26,12 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 8 копійок - до 30,52 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 червня 2018 року, 11:05 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 25,89 гривень за долар. Порівняно з даними 31 травня, курс євро у продажу підвищився на 4 копійки - до 30,69 гривень за євро.

Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні 26,12 гривні/долар НБУ на 1 червня зміцнив курс гривні до 26,12 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top