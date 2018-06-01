НБУ на 4 червня зміцнив курс гривні до 26,11 грн/долар

Євро подешевшав до 30,47 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,11 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2611,3944 гривні за 100 доларів (-0,8366);

3047,2361 гривні за 100 євро (-8,8129);

4,1980 гривні за 10 рублів (-0,0140).

Курс долара на міжбанку в продаж 1 червня 2018 року підвищився на 1 копійку до 26,14 грн/дол, курс купівлі підвищився на 1 копійку до 26,12 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 8 копійок - до 30,52 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 червня 2018 року, 11:05 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 25,89 гривень за долар. Порівняно з даними 31 травня, курс євро у продажу підвищився на 4 копійки - до 30,69 гривень за євро.