НБУ на 1 июня укрепил курс гривны до 26,12 грн/доллар

Евро подорожал до 30,56 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,12 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2612,2310 гривны за 100 долларов (-1,3507);

3056,0490 гривны за 100 евро (+15,9308);

4,2120 гривны за 10 рублей (+0,0365).

Курс доллара на межбанке в продаже 31 мая 2018 года не изменился и сохранился на уровне 26,13 грн/долл, курс покупки повысился на 0,5 копейки до 26,11 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 30,44 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 мая 2018 года, в 11:25 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара понизился на 2 копейки до 25,88 гривен за доллар. По сравнению с данными 30 мая, курс евро в продаже повысился на 15 копеек - до 30,65 гривен за евро.