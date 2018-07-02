НБУ на 3 июля укрепил курс гривны до 26,23 грн/доллар

Евро подешевел до 30,53 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,23 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2623,2692 гривны за 100 долларов (-9,4802);

3053,2230 гривны за 100 евро (-4,9787);

4,1547 гривны за 10 рублей (-0,0153).

Курс доллара на межбанке в продаже 2 июля 2018 года понизился на 2,5 копейки до 26,335 грн/долл, курс покупки понизился на 4,5 копейки до 26,275 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 3 копейки - до 30,56 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,29 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,05 гривен за доллар. По сравнению с данными 27 июня, курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,79 гривен за евро.