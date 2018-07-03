НБУ на 4 липня послабив курс гривні до 26,29 грн/долар

Євро подорожчав до 30,67 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 4 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,29 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2629,9259 гривні за 100 доларів (+6,6567);

3067,8086 гривні за 100 євро (+14,5856);

4,1600 гривні за 10 рублів (+0,0053).

Курс долара на міжбанку в продажу 3 липня 2018 року підвищився на 0,5 копійки до 26,34 грн/дол, курс купівлі підвищився на 3,5 копійки до 26,31 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 13 копійок - до 30,69 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 липня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 2 копійки до 26,31 гривень, курс купівлі долара підвищився на 3 копійки до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 2 липня, курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 30,77 гривень за євро.