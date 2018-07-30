НБУ на 31 липня зміцнив курс гривні до 26,76 грн/долар

Новини Фінанси 30.07.2018 - 18:27
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Євро подорожчав до 31,26 гривень/євро

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем дещо зміцнив курс гривні до 26,76 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2675,5214 гривні за 100 доларів (-0,6292);

3126,0792 гривні за 100 євро (+15,0541);

4,2617 гривні за 10 рублів (+0,012).

НБУ на 31 липня зміцнив курс гривні до 26,76 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Торги по долару сьогодні, 30 липня, закрилися у діапазоні 26,8300-26,8700, євро 31,4179-31,4620 грн/євро, російський рубль 0,4307-0,4316 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 липня 2018 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки - до 26,92 гривень за долар, курс купівлі долара не змінився - 26,66 гривень за долар. Порівняно з даними 27 липня курс євро у продажу знизився на 3 копійки - до 31,50 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 30 липня підвищився до 26,87 гривень/долар Курс долара на міжбанку виріс до 26,76 гривень/долар
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