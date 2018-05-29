НБУ на 30 мая укрепил курс гривны до 26,10 грн/доллар

Евро подешевел до 30,16 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,10 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2609,8943 гривны за 100 долларов (-5,0547);

3016,5158 гривны за 100 евро (-36,4372);

4,1664 гривны за 10 рублей (-0,0741).

Курс доллара на межбанке в продаже 29 мая 2018 года снизился на 2 копейки до 26,12 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку до 26,10 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек - до 30,24 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 мая 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже подешевел на 1 копейку - до 26,13 гривен, в покупке курс доллара понизился на 4 копейки - до 25,90 гривен за доллар. По сравнению с данными 25 мая, курс евро в продаже понизился на 18 копеек - до 30,67 гривен за евро.