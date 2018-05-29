НБУ на 30 травня зміцнив курс гривні до 26,10 грн/долар

Євро подешевшав до 30,16 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,10 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2609,8943 гривні за 100 доларів (-5,0547);

3016,5158 гривні за 100 євро (-36,4372);

4,1664 гривні за 10 рублів (-0,0741).

Курс долара на міжбанку в продаж 29 травня 2018 року знизився на 2 копійки до 26,12 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,10 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок - до 30,24 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 травня 2018 року, до 11:00 курс долара на продажу подешевшав на 1 копійку - до 26,13 гривень, у купівлі курс долара знизився на 4 копійки - до 25,90 гривень за долар. Порівняно з даними 25 травня, курс євро на продажу знизився на 18 копійок - до 30,67 гривень за євро.