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НБУ на 30 травня зміцнив курс гривні до 26,10 грн/долар

НовиниФінанси    29.05.2018 - 17:52
Фото: НБУ зміцнив курс гривні
Фото: НБУ зміцнив курс гривні

Євро подешевшав до 30,16 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,10 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2609,8943 гривні за 100 доларів (-5,0547);

3016,5158 гривні за 100 євро (-36,4372);

4,1664 гривні за 10 рублів (-0,0741).

Курс долара на міжбанку в продаж 29 травня 2018 року знизився на 2 копійки до 26,12 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,10 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок - до 30,24 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 травня 2018 року, до 11:00 курс долара на продажу подешевшав на 1 копійку - до 26,13 гривень, у купівлі курс долара знизився на 4 копійки - до 25,90 гривень за долар. Порівняно з даними 25 травня, курс євро на продажу знизився на 18 копійок - до 30,67 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 29 травня знизився до 26,12 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,13 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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