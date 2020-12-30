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НБУ на 30 грудня знизив офіційний курс долара ще на 10 копійок

Київ, Середа 30 грудня 2020 07:45
НБУ на 30 грудня знизив офіційний курс долара ще на 10 копійок
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар дешевшає перед новорічними святами

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 грудня встановлено на такому рівні: 28,2605 гривень за 1 долар (-0,1063 грн). При цьому курс долара на 29 грудня становить: 28,3668 гривень за 1 долар.

НБУ на 30 грудня знизив офіційний курс долара ще на 10 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні.

НБУ на 30 грудня знизив офіційний курс долара ще на 10 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 29 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 34,66 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.

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