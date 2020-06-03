НБУ на 3 июня снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,79 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 26,7955 гривен за 1 доллар (-0,0226 грн). При этом курс доллара на 2 июня составляет 26,8181 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара снижается четвертый день подряд после достижения уровня 27 гривен 28 мая.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 26,80 гривен за доллар, курс в покупке - 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,89 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 июня справочный курс на уровне 26,79 грн/доллар, снизив его по сравнению с 1 июня (26,82 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,89 гривен за доллар. Курс евро снизился на 8 копеек до 29,85 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,71 - 1 июня), продажи - 26,89 (26,94 - 1 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,41 (29,42 - 1 июня), продажи - 29,85 (29,93 - 1 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,36 (3,35 - 1 июня), продажи 3,85 (3,85- 1 июня) грн за 10 рублей.