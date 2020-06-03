НБУ на 3 червня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 26,7955 гривень за 1 долар (-0,0226 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 26,8181 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара знижується четвертий день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,80 гривень за долар, курс купівлі - 26,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 29,89 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 червня довідковий курс на рівні 26,79 грн/долар, знизивши його порівняно з 1 червня (26,82 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,89 гривень за долар. Курс євро знизився на 8 копійок до 29,85 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,71 - 1 червня), продажу - 26,89 (26,94 - 1 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,41 (29,42 - 1 червня), продажу - 29,85 (29,93 - 1 червня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,36 (3,35 - 1 червня), продажу 3,85 (3,85 - 1 червня) грн за 10 рублів.