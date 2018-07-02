НБУ на 3 липня зміцнив курс гривні до 26,23 грн/долар

Євро подешевшав до 30,53 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2623,2692 гривні за 100 доларів (-9,4802);

3053,2230 гривні за 100 євро (-4,9787);

4,1547 гривні за 10 рублів (-0,0153).

Курс долара на міжбанку в продажу 2 липня 2018 року знизився на 2,5 копійки до 26,335 грн/дол, курс купівлі знизився на 4,5 копійки до 26,275 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки - до 30,56 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 липня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,29 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 26,05 гривень за долар. Порівняно з даними 27 червня, курс євро на продажу знизився на 6 копійок - до 30,79 гривень за євро.