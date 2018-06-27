НБУ на 2 июля ослабил курс гривны до 26,33 грн/доллар

Евро подорожал до 30,58 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,33 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2632,7494 гривны за 100 долларов (+13,8324);

3058,2017 гривны за 100 евро (+1,4018);

4,1700 гривны за 10 рублей (-0,0009).

Курс доллара на межбанке в продаже 27 июня 2018 года повысился на 15,5 копейки до 26,36 грн/долл, курс покупки повысился на 145 копеек до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 30,60 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 26,29 гривен, в покупке курс доллара повысился на 6 копеек до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 26 июня, курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,85 гривен за евро.