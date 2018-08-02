НБУ на 3 августа ослабил курс гривны до 27,01 грн/доллар

Доллар подорожал почти на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,01 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на таком уровне:

2701,1867 гривны за 100 долларов (+4,9737).

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс доллара на межбанке в продаже 2 августа 2018 года в 13:15 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 2 копейки до - 27,02 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек - до 31,38 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 августа 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 5 копеек - до 27,15 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 8 копеек - до 26,90 гривен за доллар. По сравнению с данными 1 августа курс евро в продаже не изменился и составил 31,77 гривен за евро.

Напомним, НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривны к доллару США публикуется на 2:00 раньше - в 16:00, а в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и к другим иностранным валютам и банковским металлам. Нацбанк публикует официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.