НБУ на 3 апреля снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,59 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 апреля установлен на таком уровне: 27,5962 гривен за 1 доллар (-0,1576 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,7538 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 2 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,33 гривен за евро. Однако к 12:00 курс упал до 27,57-27,60 грн/доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 апреля справочный курс на уровне 27,62 грн/доллар, снизив его по сравнению с 1 апреля (27,78 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 2 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 27,98 гривен за доллар, курс евро снизился на 28 копеек до 30,53 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,45 (27,52 - 1 апреля), продажи - 27,98 (28,08 - 1 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,70 (29,96 - 1 апреля), продажи - 30,53 (30,81 - 1 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,12 - 1 апреля), продажи 3,61 (3,62 - 1 апреля) грн за 10 рублей.