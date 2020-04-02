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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Экономика     02.04.2020 - 10:40
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар незначительно подорожал

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,33 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,6500 - 27,7100 грн/доллар, евро 30,2739 - 30,3369 грн/евро, российский рубль 0,3552 - 0,3369 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,6500

27,7100

EUR/UAH

30,2739

30,3369

RUB/UAH

0,3552

0,3369

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 1 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,6400 - 27,6900 грн/доллар, евро 30,2105 - 30,2624 грн/евро, российский рубль 0,3505 - 0,3514 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 27,7538 гривен за 1 доллар (+0,1249 грн). При этом курс доллара на 1 апреля составляет 27,6289 гривен за 1 доллар.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что большая часть средств, которые Украина рассчитывает получить от МВФ, должна быть направлена на покрытие дефицита госбюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения. Если Украине получит 10 млрд долларов, то курс может остаться на уровне 28 грн/доллар.

НБУ на 2 апреля повысил официальный курс доллара Курс доллара немного вырос на межбанке
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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