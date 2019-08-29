НБУ на 29 августа повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,22 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 августа установлен на таком уровне: 2522,1856 гривен за 100 долларов (+5,6926 гривен).

При этом курс доллара на 28 августа составляет 2516,493 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 28 августа Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,21 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 27,95 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,22 гривен за доллар, повысил его по сравнению с 27 августа (25,17). Таким образом, официальный курс на 28 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

На межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 25,2000 - 25,2200 грн/доллар, евро 27,9216 - 27,9412 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 28 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 25,26 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 28,10 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,02 (24,99 - 27 августа), продажи - 25,26 (25,25 - 27 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,63 (27,60 - 27 августа), продажи - 28,10 (28,07 - 27 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 27 августа), продажи 3,86 (3,88 - 27 августа) грн за 10 рублей.