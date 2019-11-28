НБУ на 28 ноября немного повысил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 29,98 гривен за доллар, не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 ноября установлен на таком уровне: 2398,4391 гривен за 100 долларов (+0,1689 гривен).

При этом курс доллара на 27 ноября составляет 2398,2702 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 27 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,39 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 ноября справочный курс на уровне 23,97 грн/доллар, понизив его по сравнению с 26 ноября (23,98).

В то же время в обменных пунктах Украины 25 ноября курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 24,07 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,89 (23,90 - 26 ноября), продажи - 24,07 (24,08 - 26 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,20 (26,21 - 26 ноября), продажи - 26,54 (26,56 - 26 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 26 ноября), продажи 3,80 (3,81 - 26 ноября) грн за 10 рублей.