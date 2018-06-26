НБУ на 27 июня ослабил курс гривны до 26,18 грн/доллар

Евро подешевел до 30,57 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,18 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2618,9170 гривны за 100 долларов (+1,5545);

3056,7999 гривны за 100 евро (-5,5142);

4,1709 гривны за 10 рублей (+0,0130).

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июня 2018 года повысился на 0,5 копейки до 26,205 грн/долл, курс покупки повысился на 0,5 копеек до 26,18 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,57 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июня 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки до 26,22 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,02 гривен за доллар. По сравнению с данными 25 июня, курс евро в продаже повысился на 6 копеек - до 30,84 гривен за евро.