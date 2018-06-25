НБУ на 26 июня укрепил курс гривны до 26,17 грн/доллар

Евро подорожал до 30,62 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,17 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2617,3625 гривны за 100 долларов (-6,5276);

3062,3141 гривны за 100 евро (+6,0069);

4,1579 гривны за 10 рублей (+0,0088).

Курс доллара на межбанке в продаже 25 июня 2018 года понизился на 1,5 копеек до 26,20 грн/долл, курс покупки понизился на 1,5 копеек до 26,175 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 6 копеек - до 30,59 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,25 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,05 гривен за доллар. По сравнению с данными 22 июня, курс евро в продаже повысился на 2 копейки - до 30,78 гривен за евро.